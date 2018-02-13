Nokia'nın yeni gözdesi resmen satışa çıktı

Geçmişte de batarya ömrü uzun telefonlarıyla akıllara yer edinen Nokia, isim hakkını HMD Global‘e devrettikten sonra yeni akıllı telefon modelleriyle pazarda yer almaya başladı. Komple şarj edildikten sonra en az 2 gün boyunca aktif kullanım süresi vaat eden Nokia 2, bu modellerin sonuncusu oldu. Hindistan ve Filipinler‘in yanı sıra Çin’in de aralarında bulunduğu birçok Uzakdoğu Asya ülkesinde satışı gerçekleştirilen Nokia 2, nihayet Türkiye’ye de resmi olarak satışa çıktı.

Nokia 2’nin çok da iyi bir donanıma sahip olduğunu ifade etmek ne yazık ki mümkün göüzkmüyor. 8 MP arka, 5 MP de ön kameraya ev sahipliği yapan cihazın 720p çözünürlüğü destekleyen ekranı ise 5 inç büyüklüğünde.

LTE ve çift SIM kart desteğiyle gelen modelde Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi seçilmiş. 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanıda diğer özellikleri arasında yer alıyor. Ek microSD kartıyla hafızayı 128 GB‘a kadar yükseltebilme fırsatı kullanıcılarına sunulmuş durumda. (Webtekno)