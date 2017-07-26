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Nokia'nın efsane zil tonu nereden geliyor?

Nokia’nın yıllardır kullandığı zil tonunun bir sanatçının çaldığı müzikten alındığı ortaya çıktı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:48

Bir döneme damgasını vuran ve şuan bile duyulduğunda akıllara Nokia 3310 modelini getiren melodi, en popüler zil seslerinden biri olarak hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

Hatta bu melodiyi duymaya devam etmek isteyenler aldığı akıllı telefonlarda bile zil sesi olarak bunu kullandı.

İşte böylesine bir efsane müziğin nereden geldiği ortaya çıktı. 1852 – 1909 yılları arasında yaşayan İspanyol müzisyen Francisco Tarrega’nın, Gran Vals isimli eserinde Nokia’nın zil tonuna rastlandı.

Video kaydın içinde Nokia müziğini duyabileceğiniz zaman aralığı 12 - 16 saniyeleri arası.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:48
  1. Nokia'nın efsane zil tonu
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