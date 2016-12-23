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Nokia ve Apple arasında savaş başladı

Bir tarafta uzun yıllar sonra akıllı telefon pazarına giriş yapan Finlandiya merkezli Nokia, diğer tarafta sektörün liderlerinden Apple. İki şirket, farklı ülkelerde birbirlerinden şikayetçi olarak yeni bir patent savaşı başlattı.

Nokia ve Apple arasında savaş başladı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 23:37
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Bir tarafta uzun yıllar sonra akıllı telefon pazarına giriş yapan Finlandiya merkezli Nokia, diğer tarafta sektörün liderlerinden Apple. İki şirket, farklı ülkelerde birbirlerinden şikayetçi olarak yeni bir patent savaşı başlattı.

 

Nokia'nın test sonuçları sızdırıldı

 

Peki iki teknoloji devi neden yıllar sonra yeniden karşı karşıya geldi?

Apple Çarşamba günü ABD'nin California eyaletinde gerçekleştirdiği başvurusunda Apple'ın Nokia'nın patentlerine ödeme yaptığının altını çizdi ve şirketin 3'üncü parti şirketleri kullanarak bu patentlerden fahiş fiyatlar almak için girişimlerde bulunduğu iddiasında bulundu.

 

Google hacklendi!

 

Ürettiği cihazlarla bir döneme damgasını vuran ve haliyle cep telefonu alanında pek çok patentin de sahibi olan Nokia'nın Apple'a cevabı gecikmedi. Şirket bir gün sonra Apple'a karşı ilk hamlesini yaptı

Nokia, ABD ve Almanya'da yaptığı başvurular ile iPhone'larda kendisine ait teknolojileri kullandığı iddiası ile zararının karşılanmasını talep etti.

İki farklı ülkede yapılan karşılıklı suçlamalar önümüzdeki günlerde teknoloji dünyasındaki yeni tazminat haberlerinin habercisi olabilir.

Zira daha önce de benzer bir sebeple karşı karşıya gelen şirket uzun mahkeme sürecinin ardından anlaşma yoluna gitmiş, Apple'ın Nokia'ya 720 milyon dolar tazminat ödediği belirtilmişti.

 

(Haber7)

 
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