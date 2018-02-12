Nokia telefon satışları 2017 yılında toplam 8,45 milyona ulaşmayı başardı

Bağımsız araştırma şirketi tarafından hazırlanan bu raporlar ilgili HMD Global’den resmî bir duyuru gelmiş değil. Yani akıllı telefon satış rakamları belirtilenden çok daha fazla veya az olmasıda söz konusu. Fakat Nokia’nın çok sevilen bir marka olduğu, HMD Global‘in de bu fırsatı avantaja çevirerek ücret performans odaklı telefonlar geliştirerek sektörde elini her geçen gün güçlendirmeyi sürdürdüğü tartışmasız bir gerçek.