Nokia telefon satışları 2017 yılında toplam 8,45 milyona ulaşmayı başardı
Nokia 6 modelini geliştirdikten sonra Çin genelinde satışa çıkartılan Nokia, 2017’nin ilk çeyreğinde bu modelden 100 bin adet sattığı açıklandı. Daha sonra yeni modeller ve Nokia markasının girdiği yeni pazarlar, akıllı telefon satışlarında yaşanacak hızlı yükselişi beraberinde getirdi.12 Şubat 2018 Pazartesi 09:47
2017 yılının ortasında Nokia 5 modelinin tanıtımını yapan şirket, Nokia 6 ile birlikte bu modeli Çin dışındaki pazarlarda satışa sundu. Yeni Nokia‘ların Çin’de pek tutulmadığının anlaşılmasının üzerine alınan bu karar oldukça iyi sonuçlar verdiği gözlemlendi. Gelinen noktada 2017‘nin son 3 ayında da her bir çeyrekte yaşanan büyüme hız kesmeden devam etti.
Şuan HMD Global, dünya genelinde satılan tüm akıllı telefonların yüzde 1’ini oluşturmayı başardı. Counterpoint Research isimli araştırma şirketinin raporunda HMD Global‘in geçen yıl 8.45 milyon adet telefon sattığını açıkladı.
Bağımsız araştırma şirketi tarafından hazırlanan bu raporlar ilgili HMD Global’den resmî bir duyuru gelmiş değil. Yani akıllı telefon satış rakamları belirtilenden çok daha fazla veya az olmasıda söz konusu. Fakat Nokia’nın çok sevilen bir marka olduğu, HMD Global‘in de bu fırsatı avantaja çevirerek ücret performans odaklı telefonlar geliştirerek sektörde elini her geçen gün güçlendirmeyi sürdürdüğü tartışmasız bir gerçek.
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