Nokia, sanal asistan üzerinde çalışıyor

Teknoloji dünyasının gözde markalarından Nokia, dün en sonunda Androidli ilk akıllı telefonunu duyurdu. Nokia 6 adlı telefon, ilk olarak Çin’de JD.com için özel olarak satışa sunulacak. Şirketin bu yıl içerisinde yeni akıllı telefon modelleri duyurması bekleniyor.

Nokia, AB'de "Viki" adı altında bir marka açtığını söyledi. Bu, şirketin üzerinde çalıştığı, sesle etkinleştirilen bir sanal kişisel asistanın adı olabilir. Uygulamanın ürün açıklaması bölümünde, Viki "Dijital bilgi ile çalışan mobil ve web asistanlarının oluşturulması ve izlenmesi için yazılım ve tüm veri kaynaklarını tek bir sohbet ve ses tabanlı arayüzle birleştiren yazılım" olarak tanımlanmış.

Android ile çalışan Nokia 6 resmen tanıtıldı!

Viki yeni bir sesle aktive edilmiş asistansa eğer, Siri, Google Assistant, Cortana, Alexa ve Bixby'yi içeren yeni bir pazara giriyor. Huawei, amiral gemisi telefonunda Amazon'un Alexa kişisel asistanını dahil edeceğini duyurmuştu. Nokia, yeni Android telefonlarında rakip bir asistan kullanarak Google'a da meydan okuyacak.

Tabii ki de, Viki'nin asistan olmaması ve Nokia'nın üzerinde çalıştığı başka bir projeyle ilgili olması olasılığı da var. Yine de, Viki adı kesinlikle sanal, sesle aktive edilmiş bir kişisel asistanı hissettiriyor.