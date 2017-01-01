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Noel’i protesto eden afiş asan Müslüman gözaltına alındı

Manisa Turgutlu’da, bankaların otomatik para çekme makinelerine ‘Sizi Rabbime şikayet edeceğim’ yazılı afiş yapıştırdığı belirlenen 35 yaşındaki Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı.

Noel’i protesto eden afiş asan Müslüman gözaltına alındı
Eklenme: 01 Ocak 2017, 00:09
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Atatürk Bulvarı’ndaki Orta Park’ta bulunan banka ATM’lerine dün saat 23.00 sıralarında yılbaşı kutlamalarına tepki gösterilen afiş yapıştırıldı.

Üzerinde Suriye’de çekildiği öne sürülen fotoğraflar da bulunan ‘Sizi Rabbime şikayet edeceğim’ başlıklı el ilanında “Tüm dünya Müslümanları kafirin zulmü altındayken, Ey Müslüman kardeşlerim! Kafirin bayramı olan yılbaşı kutlamalarına hayır! Ve zulüm yapanlara en ufak meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka velileriniz de yoktur, sonra yardım göremezsiniz” ifadeleri yer aldı.

Manisa Turgutlu’da, bankaların otomatik para çekme makinelerine ‘Sizi Rabbime şikayet edeceğim’ yazılı afiş yapıştırdığı belirlenen 35 yaşındaki Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı.

İhbar üzerine afişleri toplayan polis, bunları yapıştıran kişinin ilçede market işleten Ömer D., olduğunu tespit edip, gözaltına aldı.

Ömer D., polisteki kimlik sorgusunun ardından Turgutlu Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıta, Ömer D., hakkında ‘çevreyi kirletmek’ suçundan tutanak tutup, encümene gönderdi.

Ömer D., işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Sokaklarda her yerde PKK afişleri, bar-disko afişler asılıyorken Noel’i protesto afişi sebebiyle bir kişinin gözaltına alınması tepki topladı.  

Yapıştırılan o afiş:

 

 
EtiketlerNOEL AFİŞİ GÖZALTIMANİSAMANİSA NOELManisa
HABER YORUMLARI
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Yukselkilic

Lütfen halkımız dikkatli olunsun bunların hepsi bir provokasyon Müslümanlıkla alakası yok çünkü İslam hoşgörü dini

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Mesut Bakışlı

zulüm yapanlara en ufak meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka velileriniz de yoktur, sonra yardım göremezsiniz” ifadeleri yer aldı. Bunlar Hud suresinin 113 cü ayetidir.

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seren çetin

ruh hastasıfırsatbulmayıninsanlarınhuzurunu bozamadınız

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Ümit

Ya Rab! Böyle mi olacaktı, benim cennet yurdum?Baktım da etrafıma yalnızım, ağladım durdum.Bir mânâ veremedim, şu Milâdî yılbaşına!Şaştım da kaldım, Müslümanların vah telaşına!Çevirdim başımı, nereye ettimse bir nazar.Gördüm ki, Noel için hazır, yer-yer çarşı-pazar.Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete.Heyhat! Duyuramadım, ne Âhmed’e ne Mehmed’e.Ey Âlem-i İslâm’ın baş tacı, büyük Türkiye!Mukaddesatı unuttun, Avrupa diye diye!Yurdumu işgal eylemiş, şu garbın safsatası,Kiminin maymunu var, kiminin “Noel babası!”Anladım, zaman geçmekte bugün dünden de beter.Kim bilir? Yarın ne hâle düşecek bu şaşkın beşer.Kulaklar tıkanmış, gözlere çekilmiş perde.Nankör adam, fazilet arıyor geçmiş giderde.İslâm’dır bu vatanın dini, kitabı Kur’an’dır.Müslümanın bayramı, Ramazan ve Kurbandır.Kalamaz bu böyle Fatih’in, Yavuz’un diyarı,Noel kutlamada, geçerek hıristiyanları.Maziyi düşündüm de, hayran oldum istiklâleEcdadıma söz verdim, varmak için istikbâle,Çanakkale’de şehidlerim kefensiz yatıyor!..Sakarya’nın rengi, hâlâ kıpkızıl kan akıyor!..Şehidlik, gazilik şerefidir Müslümanların.Düşmanlara alkış tutmak, işidir alçakların.Şu alçakça yaşayanların aklına yanayım.Gel ölüm gel, neredesin? Kanımla yıkanayım!İstemem bu hayatı, Sultan etseler cihanda.Ölürüm, şerefimle yatarım, toprak altında.Ya Rab! Hidâyet ver kurtulsun bu millete.Mehmet Akif Ersoy

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