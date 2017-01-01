Noel’i protesto eden afiş asan Müslüman gözaltına alındı

Atatürk Bulvarı’ndaki Orta Park’ta bulunan banka ATM’lerine dün saat 23.00 sıralarında yılbaşı kutlamalarına tepki gösterilen afiş yapıştırıldı.
Üzerinde Suriye’de çekildiği öne sürülen fotoğraflar da bulunan ‘Sizi Rabbime şikayet edeceğim’ başlıklı el ilanında “Tüm dünya Müslümanları kafirin zulmü altındayken, Ey Müslüman kardeşlerim! Kafirin bayramı olan yılbaşı kutlamalarına hayır! Ve zulüm yapanlara en ufak meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka velileriniz de yoktur, sonra yardım göremezsiniz” ifadeleri yer aldı.
Manisa Turgutlu’da, bankaların otomatik para çekme makinelerine ‘Sizi Rabbime şikayet edeceğim’ yazılı afiş yapıştırdığı belirlenen 35 yaşındaki Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı.
İhbar üzerine afişleri toplayan polis, bunları yapıştıran kişinin ilçede market işleten Ömer D., olduğunu tespit edip, gözaltına aldı.
Ömer D., polisteki kimlik sorgusunun ardından Turgutlu Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıta, Ömer D., hakkında ‘çevreyi kirletmek’ suçundan tutanak tutup, encümene gönderdi.
Ömer D., işlemlerinin ardından serbest kaldı.
Sokaklarda her yerde PKK afişleri, bar-disko afişler asılıyorken Noel’i protesto afişi sebebiyle bir kişinin gözaltına alınması tepki topladı.
Yapıştırılan o afiş: