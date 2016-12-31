'Noel Baba yoktur' dedi, işinden oldu

ANSA ajansının haberine göre, Giacomo Loprieno adlı orkestra şefi, perşembe günü "Frozen" adlı gösteriyi izledikten sonra alkışlamayan seyircilere kızdı.
ÇOCUKLARA NOEL BABA'NIN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Loprieno, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu seyircilerine, iyi çocuklara kırmızı elbiselerle hediye dağıtan Noel Baba'nın aslında yok olduğunu belirtti.
Olayın sosyal medyada yayılması ve ebeveynlerin tepkisi üzerine Oditoryum yönetimi, sosyal medya hesabından dün yeni orkestra şefi Marco Dallara'nın Noel Baba kıyafetli bir kişiyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.