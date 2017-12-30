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Noel Baba kostümlü teröristler sokağa çıktı!

Noel Baba kostümleri giymiş PKK’lı katillerin gezdiği beldeler arasında en trajik görüntü Rakka’da çekildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:48
Noel Baba kostümlü teröristler sokağa çıktı!

Suriye’de ABD’nin desteğiyle 2 binden fazla yerleşim bölgesini işgal eden PKK’lı teröristler, sakinlerini öldürüp evlerini yağmaladığı Rakka’da Noel Baba kıyafetleriyle yeni yıl kutlaması yapıyor. Rakkalı gazeteci Ammar Musara, teröristlerin Noel Baba’lı kutlamasının ABD’ye teşekkür mesajı taşıdığını söyledi.

Suriye’nin doğu ve kuzey bölgesinde 2 binden fazla yerleşim birimini işgal eden PKK’lı teröristler, sakinlerini öldürdüğü, evlerini yağmaladığı işgal beldelerinde şimdi Noel Baba kıyafetleriyle ‘christmas’ kutluyor. Noel Baba kostümleri giymiş PKK’lı katillerin gezdiği beldeler arasında en trajik görüntü ise Rakka’da çekildi. ABD’nin onbinlerce ton bombayla harabeye çevirdiği Müslüman kentine üşüşen haramiler, Noel Baba pozlarıyla bu kez silah değil, hediye dağıttı. Pentagon ve CIA’nın ortaklaşa çizdiği haritanın gerçekleşmesi için yapılan ‘insansızlaştırma’ operasyonu kapsamında bombalanan Rakka’da kent merkezi neredeyse bomboş. Savaş öncesi nüfusu 1 milyonu aşan kentte şu an 30 bin kişi yaşıyor. Bunların çoğu da kırsal bölgelerde. Sokaklarında şimdi PKK’lıların cirit attığı diyarda gerçek Rakkalılardan eser yok.

BİLİNÇLİ BİR MESAJ

Rakkalı gazeteci Ammar Musara, PKK’lı teröristler tarafından enkazlar arasında verilen ‘Noel Baba’ görüntüsünün bilinç bir mesaj olduğunu söyledi. Rakka’nın işgaline destek veren veya fiilen katılan güçlerin niyetlerini anlama açısından Noel’li kutlama görüntülerinin tarihe geçtiğini kaydeden Musara, “ABD’nin kara gücü olarak 30 bin kilometreden fazla Suriye toprağını işgal eden PKK’nın Noel Baba kıyafetli kutlama yaptığı enkaz yığınları arasında halen 1500 sivilin cansız bedenleri yatıyor” dedi. PKK’lıların Kamışlı, Münbiç, Amude, Malikiyye, Ayn el-Arab, Haseke ve Deyrizor gibi halkı Müslüman olan birçok beldede de ısrarla Noel Baba’lı propaganda yaptığına dikkat çeken Musara, bu korkunç tablonun en çok da Rakka’da sergilendiğini dile getirdi.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 07:48
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