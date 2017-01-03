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Transfer çalışmaları kapsamında forvete takviye yapmak için bir süredir arayışta olan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi rotayı Eskişehirspor'lu Semih Şentürk’e çevirince taraftarından beklemediği bir tepki aldı.

''Nöbetçi Golcüyü İstemiyoruz'' sloganı altında sosyal medyada bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Semih’in alınmaması yönünde yönetime attığı mesajlarla sesini duyurmaya çalışıyor. Taraftarın tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran Malatyaspor yönetiminin ise bu transferi askıya aldığı öğrenildi.

Murat Akça’ya yaptığı hareket büyük tepki çekti!

TFF 1. Lig’in 11. haftasında oynanan Eskişehirspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 44. dakikasında Semih Şentürk, Murat Akça’ya yaptığı sert hareketin ardından hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilmişti.