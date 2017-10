'Niye Türkiye'nin sözünü dinlemedin?'

Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, 2 gün boyunca Ege'nin ekonomisi, geleceği, vizyonunun konuşulacağını, tarım, sanayi, ticaret ve üretim konularının ele alınacağını belirtti.

Küresel ekonomide iyileşme görüldüğünü, Avrupa ekonomisinde de bir toparlanmanın söz konusu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ancak yine de dikkat etmemiz gereken hususlar olduğunu işaret etmek isterim. İçinden geçtiğimiz bu dönemde küresel kriz sonrası ortaya çıkan ekonomik kırılganlık ve bölgesel gerilimler henüz bitmiş değil" dedi.

ABD'de yeni yönetimle birlikte korumacılık söylemlerinin ortaya çıktığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:



"Korumacılık yönündeki söylemler yeni bir küresel tehdidin habercisi gibi ancak ekonomi tarihi bize korumacılık politikalarının hiçbir zaman küresel ekonomiye, küresel barışa katkı sağlamadığını göstermiştir. Avrupa hiçbir zaman parasal genişleme sürecini bu kadar açmadı. Parasal genişleme Avrupa'da tüm hızıyla devam ediyor. Bu gelişme tabii ki Türkiye bakımından olumlu. İhracatımızdaki artışın arka planında bir anlamda Avrupa'daki parasal genişlemenin ciddi katkısı var. Bizim ihracatımızın neredeyse yarısı Avrupa ülkeleriyle yapılıyor. Ancak kıtadaki en büyük risk ve tehdit doğrusu gittikçe artan borç seviyesidir. Borç seviyesi aslında gelişmiş bütün ülkelerin gelişmekte olan ülkelere göre daha büyük bir riskidir, yumuşak karnıdır. Bugünkü küresel şartlar altında belki bunun sonuçları tam anlamıyla hissedilmese bile değişecek konjonktürlerde burada ortaya ciddi bir kriz alanı çıkabilir."



Bütün gelişmiş ülkelerin gayri safi hasılalarının en az 2,5-3 katı kadar borç seviyeleri olduğunu, rezerv para kullanmak suretiyle işlerini yürüttüklerini söyleyen Yıldırım, "Dünya değişiyor, bölgedeki dengeler değişiyor, zenginlik merkezleri değişiyor. Zenginlik merkezleri artık eskisi gibi Batı'da değil Doğu'ya doğru hicret ediyor. Yakın gelecekte, orta ve uzun vadede dünya ekonomisinde ve jeopolitik dengelerde de önemli bir değişimi hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, son dönemde ayrılma istekleri, referandum gibi gelişmelerin de bölgesel ekonomiyi önemli ölçüde etkilediğini vurgulayarak, "Çin ekonomisi ise ayrı bir fasıl. Orada büyüme odaklı gelişme tüm hızla gidiyor. Metal sanayisindeki kapasite farklılığı dünyanın geri kalanında korumacılık yanlılarının ekmeğine yağ sürüyor" dedi.



"YANLIŞ HESAP BAĞDAT'A GİTMEDEN DÖNMÜŞ OLDU"



Ortadoğu'daki durumun şu an için ümit verici olmadığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kuzey Irak'ta verilen yanlış karar... Bugün az önce bu kararı veren Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani 'Referandum öncesi şartlara dönüyoruz' diye açıklama yaptı. E peki buraya gelecektin niye bu yanlışta ısrar ettin, niye yıllardır sizi himaye eden, hayat alanı oluşturan Türkiye'nin sözünü dinlemedin? Her neyse 'Yanlış hesap Bağdat'tan döner' derler ve nihayet yanlış hesap Bağdat'a gitmeden dönmüş oldu."



Yıldırım, Suriye ve Irak'ta yıllardır devam eden siyasi otorite boşluğunun, terör örgütülerinin varlığının bölge için orta ve uzun vadede öngörü yapılmasına engel olduğuna işaret etti.



"BİZE BİR ADIM GELENE 2 ADIM YAKLAŞIRIZ"



Türkiye'nin bölgenin teminatı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Türkiye Avrupa'nın da güvenliğinin giriş kapısı. Düşünün 10 milyondan fazla nüfus haraketi olan bölge var. Bu nüfus hareketinin Avrupa'ya akın etmesi demek Avrupa'daki tüm dengeyi altüst etmesi demek. Türkiye geçtiğimiz 6 yıl içinde 3,5 milyondan fazla evinden, barkından, yurdundan edilmiş insanlara kucak açıyor, onlara ev sahipliği yapıyor. Bununla da yetinmiyor Avrupa'ya gidecek göç istilasınının da önüne geçiyor. Bugün Ege Denizi'ndeki 2-3 yıl öncesine göre Avrupa'ya geçişler büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Bütün bunları yaparken biz arzu ederiz ki Avrupalı dostlarımız Türkiye'nin katlandığı bu yüklerin, bu fedakarlığın daha iyi farkında olsun, takdir etsin. Ancak burada şunu söylemek isterim ki özellikle Avrupa'da son yıllarda yükselen milliyetçi akımlar ve İslam düşmanlığı Avrupa'da gelecek vizyon öngörüsünü tamamemen ortadan kaldırmıştır. Avrupa şu günlerde aşırılıklarla baş etmenin yollarını aramaktadır. Türkiye olarak söylediğimiz bir şey var, bize bir adım gelene 2 adım yaklaşırız. Bu yaklaşımımız devam ediyor."

Coğrafyanın kader olduğunu belirten Yıldırım, bölgedeki sorunları değil fırsatları ön plana çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yıldırım, önümüzdeki 1-2 ay içinde Selanik'te Türkiye ile Yunanistan'ın başbakanları ve bakanlarının bir araya geleceğini, iki ülke arasında gelişen ilişkilerin değerlendirileceğini söyledi.



Yunanistan ile Ege Denizi'nde Avrupa'ya göçmen geçişinin engellenmesi konusunda gayet uyumlu bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Rakamlardan binlerden 20'lere, 30'lara geriledi, hemen hemen 'bitti' diyebiliriz. Buna benzer iş birliğinin turizm alanında da genişlediğini görüyoruz. Bugün Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok vatandaşımız hafta sonlarını Yunan adalarında geçirmek için gidiyorlar ve bu da bölgesinin ekonomisinde bir hareketlenmeyi beraberinde getiriyor" dedi.



TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ



Başbakan Yıldırım, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin 50 yıllık hedefi ve beklentisi olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O bakımdan Türkiye bugüne kadar birliğe tam üyelik konusunda kararlılığını sürdürmüştür ancak son 1-2 yılda yaşanan gerginlikler sonrası ilişkilerimizin arzu etmediğimiz bir düzeyde olduğunu biliyoruz. Bunun geçici bir durum olduğunu kabul ediyoruz. Bizim Avrupa'dan beklediğimiz şudur, özellikle Leipzig'den sonra gelecek vizyonunu gözden geçirmesi lazım. Türkiye'nin de içinde olduğu genişleyen bir Avrupa mı düşünüyor yoksa kendi sınırlarını yüksek duvarlarla kapatmış bir Avrupa kulübüne mi dönüşmek istiyor? Bu kararı Avrupa verecek. Biz buradayız. Avrupa Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, Avrupa ile kesilen müzakerelerin tekrar başlaması konusunda karar bizim değil, Avrupa Birliği'nindir. Komşumuz Yunanistan başından beri Türkiye'nin içinde olacağı bir Avrupa Birliği istemektedir, bu konuda yaklaşımının müspet olduğunu biliyoruz, bunun için de teşekkür ediyoruz."



Dünyanın krizler yaşadığı dönemde 2016'nın Aralık ayında Türkiye'nin 2017'de önünü açacak kararlar aldıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Amerikan seçimlerinin arkasından gelişen piyasalardaki döviz dalgalanmasının başladığı günlere yansıyor. Bu esnada aldığımız kararlarla Türkiye'de kredi genişlemesini öngören bir uygulama başlattık. Bugüne kadar Türkiye KOBİ'ler, iş alemimiz yaklaşık 230 milyar liralık bir kredi kullanım hacmine ulaştık. Burada önemli olan bu kadar kredinin kullanılması ama kullananların sayısına baktığımızda yarım milyonu buluyor. Yaygınlık, her ölçekte, küçük ölçekten, orta, büyük ölçeğe kadar bütün sektörlere ciddi anlamda kaynak temini sağlandı. Bu kadar para genişlemesine rağmen bakıyoruz büyüme artmaya başladı. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye o çeyrekte yüzde 4 küçüldü. Yüzde 4 küçülmeden yüzde 5,1 büyümeye geçen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu kadar kısa sürede keskin değişim Türkiye'nin hiçbir ülkesinde mümkün değil. Bunlar zamanında alınan cesur kararların bir sonucudur. Gelişme, refah hep siyasi istikrarın olduğu ülkelerde oluyor. Güven ve istikrar varsa orada gelişime var, kalkınma var, büyüme var."



Başbakan Yıldırım, 2000'li yıllarda dünyada ekonomik kriz yaşandığını, Türkiye'nin de bu dönemde birçok sorun yaşadığını belirterek, "Türkiye 2003-2016 yılları arasında ortalama yüzde 5,6 büyümüş. İşte güven ve istikrarın en somut sonucu budur. Eğer güçlü bir siyasi irade varsa, güven varsa her halükarda ülke büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN 2018'İ, 2017'DEN DAHA İYİ OLACAK"



Ekonomik kararları almanın kolay olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye'nin 2018'i 2017'den daha iyi olacak. Bunu kesinlikle bir yere not edin. Hem enflasyon tek haneli olmaya devam edecek, büyüme hedefimiz en az yüzde 5,5. Bakın bu yılın 3. çeyrek büyümesi çift haneli olursa şaşırmayın. Yıl sonu büyüme yüzde 7 olursa yine şaşırmayın" diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin demokrasi yemini yaptığını daha sonra 16 Nisan'da yapılan referandumla halkın istikrardan yana tavır aldığını söyledi. Getirilen yeni hükümet sisteminde sürekli iktidar, sürekli istikrarın geçerli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Demokrasi ve istikrar konusundaki bu mutabakat iş dünyası için en büyük gelecek güvencesidir. Bu nedenle Türkiye önümüzdeki yıllarda büyümede hız kesmeden devam edecek" şeklinde konuştu.

