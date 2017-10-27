‘Niye istifa ettiğimi yarın öğreneceksiniz’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, yarın 23,5 yıllık görevine veda edecek. Gökçek, belediyenin kapalı anons sisteminden personeline veda konuşması yaptı. Personeline hitaben Gökçek şunları söyledi:

"23 yıldan beri beraber olduğumuz arkadaşlarımız var. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz var. Birlikte Ankara'yı inşa ettik. bugün eğer Ankara modern bir şehirse sizlerin gayreti sayesinde. Bundan dolayı hepinize teşekkürü borç biliyorum. Belki belediye başkanınız olarak sizleri üzdüğüm zamanlar olmuştur, ondan dolayı hepiniz hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım helal olsun. Değerli arkadaşlar, çok güzel işler yaptık. Yarın Allah nasip ederse saat 14.00'de yapacağım basın toplantısında enine boyuna anlatacağım. Televizyonlarda izlersiniz inşallah. Tabii benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti. Biz de bu talebi kırmayarak, neden kırmadığımızı da çok net olarak yarın televizyonlardan göreceksiniz. Bundan mütevellit, belediye başkanlığınızdan ayrılıyorum. 23 sene boyunca 5 sefer seçime girdik, 5'inde de Allah'a hamdolsun sizlerin de gayretiyle, bizim de yüzümüzü ak ettiğiniz için bu seçimleri her seferinde kazandık. Ama nasip bu kadarmış, inşallah bundan sonraki hayatta da değişik yerlerde karşılaşmak nasip olur. İnşallah oralarda da görüşürüz. Teker teker ellerinizi sıkamadım kusura bakmayın ama sıkmış gibi kabul edin. Nasıl olsa bir yerlerde karşılaşırız. Bundan sonraki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Tekrar hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu diyorum ve size yaşamınızda ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve iyi günler olsun diyorum."