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Nitratlı gübre için önemli karar!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba yaptığı açıklamada "Gübre Takip Sistemi, gübrelerin kullanımıyla ilgili birçok kolaylık getirecek.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:50
Nitratlı gübre için önemli karar!

Sistem, nitratlı gübrelerin el yapımı patlayıcı yapımında kullanılması durumunda, hem kullanılan gübrenin tespitinde hem de suçluya erişimde kolaylık sağlayacak" ifadesinde bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gübre Takip Sistemi'nin gübrelerin kullanımıyla ilgili birçok kolaylık sağlayacağını belirterek, "Sistem, nitratlı gübrelerin el yapımı patlayıcı yapımında kullanılması durumunda hem kullanılan gübrenin tespitinde hem de suçluya erişimde kolaylık sağlayacak." dedi.

Fakıbaba, 2015'te terör olaylarından sonra alınan karar gereği çalışmalarına başlanılan Gübre Takip Sistemi'nin 1 Ocak'ta hayat geçirileceğini söyledi. Bu sistemle piyasaya arz edilen gübrelerin üreticiden veya ithalatçıdan son kullanıcıya kadar fiziki olarak takip edilebileceğini dile getiren Fakıbaba, birçok üründe tanımlama ve işaretlemede kullanılan DNA barkodunun, gübrede de kullanılmış olacağını ifade etti.

Bakan Fakıbaba, gübre sektörünün bu uygulamayla beraber geleceğe daha emin adımlarla ve güvenle ilerleyeceğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce bu sistem, gübrelerin kullanımıyla ilgili birçok fayda ve kolaylık getirecek. Gübrelerin üreticiden ya da ithalatçıdan son kullanıcıya kadar bütün süreci takip edilebilecek. Böylelikle her türlü kayıp ve kaçak tespit edilecek ve kayıt dışı satışların tespiti de mümkün olabilecek. Bu sistemle sahte, taklit ve tağşiş gübrelerin tespiti yapılabileceğinden üretici firmalar ile çiftçilerin korunması da sağlanmış olacak. Sistem, nitratlı gübrelerin el yapıcı patlayıcı yapımında kullanılması durumunda hem kullanılan gübrenin tespitinde hem de suçluya erişimde kolaylık sağlayacak. Artık yeni dönemde DNA barkod ve karekod olmayan ürünler güvensiz ürün olarak kabul edilecek. Bakanlıktan lisanslı olmayan firmaların ve bu firmalara ait tescilli olmayan gübrelerin piyasada dolaşımına izin verilmeyecek."

Yıl başından itibaren nitratlı gübrelerin karekod ve DNA barkodlu olarak piyasaya arz edileceğini vurgulayan Fakıbaba, sistemin diğer gübrelere uygulanması için de kademeli geçiş yapılacağını söyledi. Fakıbaba, nitratlı gübrelerdeki yasaklama kalkacağından, alternatif gübrelerin fiyat artışlarının duracağını belirtti.

Fakıbaba, sistemin devreye girmesiyle çiftçilerin bürokratik işlemlere gerek ka

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 13:50
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