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Nişancıdan avukata alçak suikast

Yemenli Husilerden bir keskin nişancı ülkede yardım faaliyetleri yürüten bir insan hakları kuruluşu üyesini vurarak öldürdü.

09 Şubat 2018 Cuma 17:27
Nişancıdan avukata alçak suikast

İran destekli Husi Hareketi, Yemen Hükumetine yönelik saldırılarıyla tanınıyor.

Örgüt, içinde Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medine şehirlerinin de bulunduğu Suudi Arabistan’a da çok sayıda İran füzesi atmıştı.

Bölgeden haber yapan yerel kaynaklar, Husi keskin nişancının Taiz Ulusal Araştırma Gözlem Komisyonu Timi adlı kuruluşun üyesi Avukat Riham El Bedir’i vurarak öldürdüğünü doğruladı.

Avukat Bedir, bölgedeki insan hakları ihlallerini gözlemlerken kendisine eşlik eden bir kişiyle beraber keskin nişancı saldırısına uğradı.

Riham El Bedir’in gözlem faaliyetleri sırasında yardım çalışmaları yürüttüğü de aktarılanlar arasında.

İran liderliğindeki Şii blokun Suriye ve Irak’taki sivil Sünnilere yönelik savaşının İslam dünyasında derin öfkeye neden olduğu gözleniyor.

 

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:27
  1. Riham El Bedir
  2. İran
  3. Husi Hareketi
  4. YEMEN

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