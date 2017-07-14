Nişana giden aile kaza yaptı 1 kişi öldü

M.T.,’nin kullandığı 34 UP 5123 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Akpınar İlçesi Hamit mevkiinde takla attı. Kazada otomobilde bulunan H.S.T., hayatını kaybetti. Kaza da yaralı olarak otomobilden çıkartılan 3 kişi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine 1 kişi ise Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza da yaralanan M.K.,M.T.,N.T.,M.V. tedavi altına alındı. Akpınar İlçesinde kaza yapan ailenin Kayseri’ye nişana gittiği öğrenildi.