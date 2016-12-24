Nintendo, yeni mobil oyunlar ile karşımıza çıkacak!

Super Mario Run ile mobil platforma giriş yapan Nintendo, çok kısa bir süre içerisinde oyununun 50 milyondan fazla indirilme rakamını yakalamasından çok memnun görünüyor. Nintendo başkanının yaptığı açıklamalara göre 2017'nin ilk aylarında bu indirme rakamının 100 milyonu aşması bekleniyor. Mobilde yüzü gülen Nintendo, açıklamalarında 2017'de yeni oyunlarını duyuracağının sinyallerini verdi.

Nintendo Başkanı, Tatsumi Kimishima, şimdilik Nintendo Switch konsolunu yöneldiklerini ancak mobil platformu es geçmeyeceklerini, 2017'de 2 veya 3 mobil oyun daha yayınlayacaklarını açıkladı. Bu açıklamadan sonra, bir sonraki mobile gelecek olan Nintendo oyunu merak edilmeye başladı.

Tahminlere göre 2017'de Animal Crossing, Yoshi, Kirby veya Zelda gibi Nintendo serileri mobile gelebilir. Ancak bu oyunlar Nintendo 3DS ve Wii U'da olduğu gibi değil de Super Mario Run tarzında olacak. Bakalım Nintendo, uzun bir süredir karşı çıktığı mobil platform sayesinde eski günlerine geri dönecek mi?