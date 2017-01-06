Ninova Muhafizları Suriye'nin katillerine mi katıldı?

Irak'da başikada olanlar oldukça gündeme oturmuş Türk silahlı kuvvetlerinin eğittiği Ninova muhafizlari Musul savaşına dahil olduktan sonra gündemde düşmüştü. Irak medyasında son günlerde resmi mecralardan Türkiyenin Başikada eğittiği (Haşdi Vatani) Ninova Muhafizlarının Haşdi-Şabi İran milis çetesine katıldıkları bilgisi paylaşıldı.
Haşdi Şabi çetesi liderleri son zamanlarda her fırsatta Türkiyeye ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor yada tehdit girişimine kalkışıyordu.
Irak'da resmi mecralardan yapılan bu açıklamalar sonrası ne TSK'dan nede Hükümetten herangi bir açıklama şuana kadar, yetkililerin konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.
Islah Haber