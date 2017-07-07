Nilüfer’de bini aşkın çocuk sertifika heyecanı yaşadı

6 -14 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda yüzme, basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisi, cimnastik ve capoeira (savunma sanatı) branşlarında eğitim verildi. Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri, Altınşehir Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Havuzu ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzu ile Yüzüncüyıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen üç haftalık eğitimlerin ardından çeşitli branşlarda bin 40 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen törende voleybol, hentbol ve futbol branşlarında sertifikalar sahiplerine verildi. Nilüfer Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Gür, Nilüfer Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Tan Gündüz ve Nilüfer Belediyespor Kulüp Müdürü Mesut Öztürk öğrencilerE sertifikalarını dağıttı.

Bu arada yaz tatili boyunca Altınşehir Gençlik Merkezi’nde ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzu’nda uygulanan tam gün programında, çocuklar futbol, basketbol, kort tenisi, voleybol, yüzme, cimnastik, badminton, squash çalışmalarının yanı sıra modern dans, drama, resim ve çeşitli kültürlerin halk dansları eğitimlerini de alıyor.

Tam Gün Spor Okulları’nda ilk dönem sertifikaları Altınşehir Gençlik Merkezi’nde dağıtıldı. Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün Berk öğrencileri kutlayarak sertifikalarını verdi. Sertifikalarının alan öğrenciler sergiledikleri performanslarla ailelerinden büyük alkış aldı.