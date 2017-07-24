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Nilüfer Belediyespor lige iddialı hazırlanıyor

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi 2017-2018 sezon hazırlıklarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, oyuncu kadrosundaki üç başarılı sporcuyla sözleşme uzattı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:38
Nilüfer Belediyespor lige iddialı hazırlanıyor

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, 2017-2018 sezonu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyespor, kadrosunda yer alan orta oyun kurucu Viktor Ladyko, pilot oyuncu Bogdan Meduric ve sol oyun kurucu Miljan Vukovljak’ın sözleşmelerini bir yıl daha uzattı. Kulübün Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, 2017-2018 sezonunda iddialı olduklarını belirtti.

Sözleşme yenileyen sporcular da yeşil mavi beyazlı formayla başarıların altına imza atacaklarını söylediler.

Transferlerle güçlenen Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Antrenör Mehmet Fatih Işık yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:38
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