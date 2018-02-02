﻿Nikah yaptılar diye 46 yıl istendi

YENİ AKİT- ARŞİV Taraflar şikayetçi değil ise, tarafların akli bilinci yerinde ise, TC vatandaşı olmayanlar bizi ne ilgilendiriyor ki, 46 yıl gibi hem de yüksek bir ceza ile kişileri yargılamaya kalkıyoruz? Üstelik, Suriye kanunlarında böyle bir evlilik serbest iken, bu ceza isteği de ne oluyor?.. Yoksa dert, tarafların dini nikah kıymaları mı? Dini nikah kıymadan, Posta’nın özel köşelerine konuk olan cinsel birliktelik hikayelerine, savcılarımız niye hiç soruşturma açmıyor?