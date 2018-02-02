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﻿Nikah yaptılar diye 46 yıl istendi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bıraktık, bir de Suriyelilere el attık.

02 Şubat 2018 Cuma 11:50
﻿Nikah yaptılar diye 46 yıl istendi

YENİ AKİT- ARŞİV  Taraflar şikayetçi değil ise, tarafların akli bilinci yerinde ise, TC vatandaşı olmayanlar bizi ne ilgilendiriyor ki, 46 yıl gibi hem de yüksek bir ceza ile kişileri yargılamaya kalkıyoruz? Üstelik, Suriye kanunlarında böyle bir evlilik serbest iken, bu ceza isteği de ne oluyor?.. Yoksa dert, tarafların dini nikah kıymaları mı? Dini nikah kıymadan, Posta’nın özel köşelerine konuk olan cinsel birliktelik hikayelerine, savcılarımız niye hiç soruşturma açmıyor?

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ibrahimibrahim48 dk önce
    13 ve 14 yasindaki cocuklarin akli bilinci yerinde olmasi imkansizdir.
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