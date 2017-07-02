Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
Nijerya Liginden Barcelona'ya transfer olan fakat orada Lisansi gec ciktigi icin yeteri kadar şans bulamayan Ezekiel Bassey baska süper lig takımları da yakından ilgileniyor.02 Temmuz 2017 Pazar 02:18
Nijerya Genç Milli ve A milli takımlarında da kendine şans bulan oyuncu, futbol stili olarak Aminu Umar'a çok benziyor.
20 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Türkiye'de olması bekleniyor. 20 yaşındaki genç oyuncu hem sağ kanatta hem de ileri uçta forma giyebiliyor.