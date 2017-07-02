Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere

Nijerya Genç Milli ve A milli takımlarında da kendine şans bulan oyuncu, futbol stili olarak Aminu Umar'a çok benziyor.



20 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Türkiye'de olması bekleniyor. 20 yaşındaki genç oyuncu hem sağ kanatta hem de ileri uçta forma giyebiliyor.