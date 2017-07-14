Nijeryalı genç: Selalar darbe günü umut oldu

Türkiye'de okuyan Filistin, Makedonya ve Nijer'den öğrenciler, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA), Ankara'daki merkezinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle "Uluslararası öğrenciler gözüyle 15 Temmuz" adlı panel düzenledi.

Türkiye'de okuyan Filistinli, Nijerli ve Makedon öğrenciler darbe gecesi yaşadıklarını ve o geceye dair hislerini katılımcılarla paylaştı.

ODTÜ'de okuyan Filistinli Bilal Salaymeh, 15 Temmuz gecesi Ankara'da olduğunu ve Ortadoğu'dan gelen biri olarak darbe kelimesini daha önce duyduğunu ve endişelendiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgedeki diğer ülkelere göre daha demokratik bir ülke olması nedeniyle olayı duyduğunda inanamadığını belirten Salaymeh, aklına ilk olarak Mısır'daki Sisi darbesinin geldiğini ifade etti.

Salaymeh, Türkiye'deki darbe girişimini Arap baharı sonrası yaşanan sürece benzeterek, uluslararası desteği olmayan bir darbenin başarılı olamayacağını ve her darbenin bölgesel etkilerinin ortaya çıkacağını belirtti.

"FETÖ'nün baskısına en çok uluslararası öğrenciler maruz kaldı. Nepal'den gelen arkadaşıma sadece kendi istedikleri bölümü seçerse okuyabileceği söylendi aksi takdirde sınır dışı etmekle tehdit ettiler." ifadesini kullanan Salaymeh, FETÖ'nün gerçek yüzünü o an gördüğünü anlattı.

Ankara Üniversitesinde okuyan Nijerli İbrahim Bachir Abdoulaye de darbe gecesi Ankara'da olduğunu, darbe kelimesini ilk kez sosyal medyadan duyduğunu belirtti. Abdoulaye, bomba ve uçakların seslerinden çok korktuklarını ve tüm gece dua ettiklerini dile getirdi.

"Ezanlar ve selalar bize çok umut verdi. Biz İslam ümmetinin kurtulduğunu düşündük." diyen Abdoulaye, Afrika ülkelerinin bu darbe girişiminden ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Abdoulaye, FETÖ'nün Afrika yapılanması hakkında ise "FETÖ'nün Nijer'de iki okulu var. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu okulları sattıklarını duyurdular fakat daha sonra okulları satmadıkları, kağıt üstünde hile yaptıkları ortaya çıktı. Bu olayla FETÖ'cülerin ne kadar sahtekar olduğunu anlamış olduk." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesinde öğrenim gören Makedonyalı Murad Mufit Aliu ise darbe gecesi Makedonya'da olduğunu fakat ülkesinde gazetelere yazı yazarak ve televizyonlara çıkarak darbeye karşı durduğunu belirtti.

Aliu, "Türk milletinin darbeye karşı verdiği tepki ikinci Çanakkale savaşı gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.