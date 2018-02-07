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Nijerya'da tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Nijerya'da iki yolcu teknesinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:25
Nijerya'da tekne faciası: Çok sayıda ölü var

NijeryaHaber Ajansına (NAN) göre, ülkenin kuzeybatısında bulunan Kebbi eyaletinde batan teknelerde 78 kişinin bulunduğu belirtildi.

Kebbi eyalet Valisi Abubakar Dakingari, teknelerin, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıdığı için battığını söyledi.

Dakingari, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 6 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaşarak, "60 kişi sağ olarak kurtarıldı. 12 kişi ise hala kayıp." dedi.

Kayıp yolcuları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kebbi eyaletinde eylül ayında meydana gelen tekne kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:25
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