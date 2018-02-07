Nijerya'da tekne battı: 6 kişi öldü

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, ülkenin kuzeybatısında bulunan Kebbi eyaletinde batan teknelerde 78 kişinin bulunduğu belirtildi.

12 KİŞİ KAYIP

Kebbi eyalet Valisi Abubakar Dakingari, teknelerin, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıdığı için battığını söyledi.

Dakingari, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 6 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaşarak, "60 kişi sağ olarak kurtarıldı. 12 kişi ise hala kayıp." dedi.

Kayıp yolcuları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kebbi eyaletinde eylül ayında meydana gelen tekne kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.





