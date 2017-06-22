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Nijerya'da kabile kavgasında ölü sayısı 100'ü aştı

Taraba Eyaletinde hayvan hırsızlığı ve otlak sorunu yüzünden çıkan çatışmalarda 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti.

22 Haziran 2017 Perşembe 18:10
Nijerya'da kabile kavgasında ölü sayısı 100'ü aştı

Nijerya'da iki kabile arasında çıkan çatışmalarda 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ulusal yayın yapan Daily Trust Gazetesinin haberine göre, Taraba eyaletinde Fulaniler ile Mambilla kabileleri arasında "hayvan hırsızlığı ve otlak sorunu" nedeniyle çıkan çatışmalarda 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti.

Haberde, bölgede bulunan 180'in üzerinde Fulani köyünün saldırıya uğradığını ve saldırılar sonrası birçok ailenin köylerini terk ederek başka bölgelere göç etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Hayvancılıkla hayatlarını sürdüren Fulanilere ait 4 binden fazla büyükbaş hayvanın da saldırılar sırasında çalındığı kaydedilen haberde, saldırıların halen devam ettiği bildirildi.

Eyalet polisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Nijerya hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) ölümler ile ilgili soruşturma açmaya davet edildi.

Nijerya'da haycancılıkla uğraşan göçebe Fulaniler ile tarımda çalışan Mambilla kabileleri arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda onlarca insan hayatını kaybediyor.

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 18:10
  1. Nijerya
  2. Nijerya hükümeti
  3. Birleşmiş Milletler
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