Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nijerya'da intihar saldırısı: 12 ölü, 48 yaralı

Nijerya’da düzenlenen intihar saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği 48 kişinin yaralandığı belirtildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 21:11
Nijerya'da intihar saldırısı: 12 ölü, 48 yaralı

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA), Nijerya’nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’da gerçekleştirilen intihar saldırısında 12 kişinin öldürüldüğünü 48 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, saldırının yerinden edilmiş insanların yaşadığı bir kampın bulunduğu Muna Garage bölgesinde bir pazar yerinde 2 intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırıyı, Nijeya’da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Boko Haram örgütünün gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Boko Haram militanlarının 8 yıldır süren ölümcül faaliyetleri sonucu 20 bin kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan, Pazartesi günü, Nijerya ordusunun yakaladığı ancak gözaltındayken pişman olduklarını söyleyen 244 Boko Haram örgütü üyesi serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 21:11
  1. Nijerya
  2. intihar saldırısı
  3. sema
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma günü sokaklara çıkacaklar
    1. Cuma günü sokaklara çıkacaklar
    2. ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri..
    3. Karadavi'ye skandal müebbet hapis..
    4. Avrupa futbolunun en borçlu 3. ülkesi..
    5. Donald Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah..
    6. Nijerya'da çifte bombalı saldırı: Ölü..
    7. Müslümanlar 18 Ocak'ta birlik olacak!
    8. Çanakkale'de zehir tacirlerine dev darbe
    9. Atıl durumdaki bölge 60 bin kişiye..
    10. Dev pitonun ağzında kedisinin..
    11. İstanbullular isyan etmişti! Bugün..
    12. Mısır'dan Karadavi'ye müebbet hapis..
    13. Muğla'da hastanenin istinat duvarı çöktü
    14. Bakanlar Kurulu sonrası flaş..
    15. Eylem hazırlığındayken yakalanan..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cüneydi'yi kabul..
    17. Abdullah Avcı: Bedelini ağır ödedik!
    18. Canan Kaftancıoğlu'nun skandalları..
    19. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan..
    20. MGK sonrası kritik açıklama!
    Azez'de şiddetli çatışma başladı
    Azez'de şiddetli çatışma başladı
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…