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Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 37 kişi öldü

Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmada 37 kişinin hayatını kaybetti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:12
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 37 kişi öldü

Nijerya basınında yer alan haberlerde, Kaduna eyaletine bağlı Kajuru kentindeki Banono köyünde bir genç çobanın öldürülmesiyle taraflar arasında olaylar başladığı belirtildi.

Haberlerde, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin olay yerinden ayrılmasından sonra çatışmaların yeniden şiddetlendiği ve her iki taraftan da olmak üzere 37 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18'inci yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:12
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