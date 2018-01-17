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Nijerya'da çifte bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Maiduguri eyaletine bağlı Alai Fadau'da, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği çifte bombalı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 22:40
Nijerya'da çifte bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Maiduguri eyaletine bağlı Alai Fadau'da, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği çifte bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Üst düzey Emniyet Müdürlüğü yetkilisi Damian Chukwu, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Maiduguri eyaletine bağlı Alai Fadau'daki pazar yerinde gerçekleştirilen saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 kişinin de yaralandığını belirtti.

Chukwu, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiğini de kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 22:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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