Nijerya'da büyük saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Nijerya'da bir pazar yerinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 27 kişinin öldüğü 83 kişinin yaralandığı belirtildi.15 Ağustos 2017 Salı 22:51
Nijerya'da Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği bölgeye yakın bir konumda bulunan Konduka köyündeki pazar yerinde gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, kadın intihar saldırganının Boko Haram ile ilişkili olabileceği bildiriliyor.