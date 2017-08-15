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Nijerya'da büyük intihar saldırısı: En az 27 ölü 83 yaralı

Nijerya'da bir pazar yerinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 27 kişinin öldüğü 83 kişinin yaralandığı bildirildi.

15 Ağustos 2017 Salı 22:37
Nijerya'da büyük intihar saldırısı: En az 27 ölü 83 yaralı

Nijerya'da Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği bölgeye yakın bir konumda bulunan Konduka köyündeki pazar yerinde gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, kadın intihar saldırganının Boko Haram ile ilişkili olabileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 22:37
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