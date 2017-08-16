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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: En az 20 ölü

Nijerya'da Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen 2 ayrı bombalı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların bir mülteci kampı ve bir markete yönelik düzenlendiği aktarıldı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:10
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: En az 20 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen 2 ayrı bombalı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, ülkenin kuzeyindeki Borno Eyaleti'nde bir mülteci kampının ve bir marketin hedef alındığı iki ayrı saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü ve 80 kişinin yaralandığını aktardı.

Boko Haram militanlarına yönelik son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen örgüt Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu olarak varlığını hissettiriyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:10
  1. nijerya
  2. boko haram
  3. bombalı saldırı
  4. batı afrika
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