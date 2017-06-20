Nijerya'da 5 ayrı intihar saldırısı: 16 ölü

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde değişik noktalarda Boko Haram militanlarınca 5 ayrı intihar saldırısı düzenlendi, saldırılarda 16 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) yetkilisi Abdulkadir İbrahim, yaptığı açıklamada, olay yerine geldiklerinde 12 kişinin cesedini bulduklarını, yaralılardan 4'ünün ise daha sonra öldüğünü belirtti. İbrahim, intihar eylemcilerinin tamamının kadın olduğunu söyledi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İbrahim, iki hafta önce aynı kentte terör örgütünün silahlı saldırısında da 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.