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Nijerya'da 5 ayrı intihar saldırısı: 16 ölü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyelerinin gerçekleştirdiği beş ayrı intihar saldırısında toplam 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

20 Haziran 2017 Salı 14:56
Nijerya'da 5 ayrı intihar saldırısı: 16 ölü

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde değişik noktalarda Boko Haram militanlarınca 5 ayrı intihar saldırısı düzenlendi, saldırılarda 16 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) yetkilisi Abdulkadir İbrahim, yaptığı açıklamada, olay yerine geldiklerinde 12 kişinin cesedini bulduklarını, yaralılardan 4'ünün ise daha sonra öldüğünü belirtti. İbrahim, intihar eylemcilerinin tamamının kadın olduğunu söyledi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İbrahim, iki hafta önce aynı kentte terör örgütünün silahlı saldırısında da 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 14:56
  1. Maiduguri
  2. Nijerya
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