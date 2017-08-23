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Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ofisini fareler bastı!

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin, ofisini basan fareler nedeniyle üç ay süreyle evinden çalışacağı açıklandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:11
Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ofisini fareler bastı!

Buhari, sağlık sorunlarının ardından tedavi için geldiği İngiltere'de üç ay kaldıktan sonra geçen hafta ülkesine geri dönmüştü.

Hükümet sözcüsü, Garba Shehu Buhari'nin yokluğunda ofis mobilyaları ve havalandırma sistemine fareler tarafından zarar verildiğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Shehu, Buhari'nin evinin yeterli donanıma sahip olduğu ve evinden mükemmel bir şekilde çalışabileceğini söyledi.

Nijerya'ya Cumartesi geri dönen Buhari, ilk konuşmasında sağlığından bahsetmemişti. Bazı Nijeryalılar, uzun süren tedavisi nedeniyle Buhari'nin ülkeyi yönetemeyecek durumda olduğunu öne sürerek istifasını talep ediyor Bazıları ise Buhari'nin sağlık sorununun ne olduğunun açıklanmamasına tepki gösteriyor.

2016'da kulak enfeksiyonu denmişti

Buhari ilk olarak Temmuz 2016'da Londra'ya tedavi için gelirken sağlık sorunu süregelen bir kulak enfeksiyonu olarak açıklanmıştı. Bu yılın Ocak ve Mayıs aylarında ise açıklanmayan sağlık sorunları nedeniyle Buhari tekrardan Londra'ya geldi.

Muhalif siyasetçiler Buhari'nin prostat kanseri tedavisi gördüğünü öne sürse de Buhari bu iddiaları yalanladı.

BBC'nin Focus on Africa programına konuşan Hükümet Sözcüsü Shehu, Buhari'nin sağlık sorunlarıyla ilgili şunları söyledi: "Buhari'nin sağlığıyla ilgili endişe edecek hiçbir şey yok. Gördüğümüz kadarıyla karşımızda yeni bir Buhari var: Enerjik, odaklanmış ve sağlıklı. "Artık iyileşti, bu yüzden sağlığıyla ilgili konuşacak bir şey yok."

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:11
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