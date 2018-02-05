Nijerliler sokaklara çıktı... İşgalciler defolun!

Nijer'de Bağımsız Muhalefet Cephesinin (FOI) çağrısı üzerine toplanan yüzlerce kişi, başkent sokak ve caddelerinde sloganlar atarak ülkedeki yabancı askeri üslerin kapatılmasını talep etti.

Protestocular, silahlı grupların saldırılarında Nijerli askerlerin hayatlarını kaybettiğini, yabancı güçlerin buna karşı etkisiz kaldığını vurguladı.

Hükümetin 2018 finans yasasına da tepkilerini dile getiren göstericiler, "antisosyal" olarak tanımladıkları düzenlemenin halka ağır yük getirdiğini ifade etti.

Başkent Niamey'de Nijer ordusuna bağlı Hava Kuvvetleri 101 Üssü, anlaşmayla 2013'ten bu yana ABD ve Fransa'nın askerleri tarafından insansız hava aracı (İHA) merkezi olarak faaliyet gösteriyor.