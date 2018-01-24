Nijer Başbakanı Rafini, Çankaya Köşkü'nde

Nijer'den Türkiye'ye "Başbakan" düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Rafini, Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.Başbakan Yıldırım, Rafini'yi resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki başbakan baş başa görüşmeye geçti. Daha sonra ise heyetler arası görüşmeler yapılacak.



Başbakan Yıldırım'ın mevkidaşı Nijer Başbakanı Rafini'yi resmi törenle karşıladığı sırada Başkent'te yoğun kar yağışı vardı.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.