Nijer Başbakanı Rafini, Çankaya Köşkü'nde
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yi resmi törenle karşıladı.24 Ocak 2018 Çarşamba 11:22
Nijer'den Türkiye'ye "Başbakan" düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Rafini, Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.Başbakan Yıldırım, Rafini'yi resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki başbakan baş başa görüşmeye geçti. Daha sonra ise heyetler arası görüşmeler yapılacak.
Başbakan Yıldırım'ın mevkidaşı Nijer Başbakanı Rafini'yi resmi törenle karşıladığı sırada Başkent'te yoğun kar yağışı vardı.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR GÖRÜŞÜLECEK
İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.