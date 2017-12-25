Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nihat Zeybekci'den o ülkeye 'yerli para' önerisi

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Sudan'a 'Gelin yerli paralarımız ile ticarette ödeme yapalım' önerisi geldi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:22
Nihat Zeybekci'den o ülkeye 'yerli para' önerisi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Gelin yerli paralarımız ile ticarette ödeme yapalım. Öyle bir sistem kuralım ki aldığınız ürünlerin parasını Türk bankacılık sistemine Türk lirası olarak ödeyin. Türkiye’nin aldığı mallar da Sudan parasıyla ödensin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan, Çad ve Tunus ziyareti kapsamında, Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen Sudan-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Erdoğan'ın ziyaretinin Türkiye ve Sudan için tarihi bir ziyaret olduğunu, imzalanan yüksek düzeyli stratejik iş birliği anlaşması ile geleceğe yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi.
 
İş insanlarının, bankacılık ve para transferleri gibi alanlarda yaşadığı sorunların karşılıklı çözülmesi gerektiğini vurgulayan Zeybekci, ekonomik ortaklık anlaşmasını imzaladığını ve iki ülkenin serbest ticarete doğru giden bir yolda olduğunu belirtti.
 
Zeybekci, tarihte ticarette mal değişimi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: 
 
"Sudan’a yaptırımlar ve ambargolar uygulanırken Türkiye, ülkeye bütün kapılarını açarak yanında yer aldı. Gelin yerli paralarımız ile ticarette ödeme yapalım. Öyle bir sistem kuralım ki aldığınız ürünlerin parasını Türk bankacılık sistemine Türk lirası olarak ödeyin. Türkiye’nin aldığı mallar da Sudan parasıyla ödensin. Biz kendimize yeni yollar açacağız. Eğer yeni yollar açamazsak gelecek nesillere bunun hesabını veremeyiz. İki ülke olarak ürettiğimiz formülle bunu çözeriz. Türkiye’ye dönünce bir yol haritası belirleyeceğiz, geleceğe dönük hedeflerimizi birlikte değerlendireceğiz. 2018 sonbaharında yeniden bir araya geldiğimizde pek çok problemi çözmüş olacağımızı düşünüyorum.”
 
Sudan’ın inanılmaz şekilde altyapı yatırımına, Türkiye’nin de Sudan’da yetişen birçok tarım ürününe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Zeybekci, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacak Hartum ticaret müşavirinin de 10 gün içinde görevine başlayacağını kaydetti.
 
Zeybekci, Türkiye ile Sudan'ın ekonomik ilişkilerinin en üst seviyede karşılıklı kazan ilkesine dayanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 16:22
  1. Türkiye Ekonomisi Haberleri
  2. Türkiye Ekonomisi

    Son Eklenen Haberler

    Esrarengiz koku paniğe yol açtı!
    1. Esrarengiz koku paniğe yol açtı!
    2. Rusya'dan kritik açıklama: Çok büyük..
    3. Mangal ateşinde mısır patlatma efsanesi
    4. İzmir yine sallandı...
    5. Çocuğun sırtını kaşıyan sevimli keçi
    6. Almanya usulü ağaç kesimi böyle..
    7. Kabe müezzininden müthiş Mekke ezanı
    8. İşte içine kurbağa zehiri çeken adamın..
    9. Bisikletle yakaladığı Lamborghini'ye..
    10. Komandolar Suriye'ye 'Dombra'yla..
    11. Dev kobranın yılan avı kamerada
    12. Kan kokusu almış köpek balığından daha..
    13. Sudanlı gençlerin Erdoğan’ı dinleme..
    14. Namazda sehiv (yanılma) secdesini..
    15. Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisi
    16. Erdoğan, Sudanlı gençlere Ali İmran..
    17. "Sizin en hayırlınız..."
    18. Erdoğan'dan Umre için yeni rota önerisi
    19. Erdoğan: Bu adayı bize tahsis edin,..
    20. Melih Gökçek'in en yakınındaki o isim..
    Bir ülke daha ABD'ye karşı ayaklandı: Korkmuyoruz!
    Bir ülke daha ABD'ye karşı ayaklandı: Korkmuyoruz!
    Sosyal medyanın son kurbanı! TRT spikerini 'öldürdüler'
    Sosyal medyanın son kurbanı! TRT spikerini 'öldürdüler'
    İsrail'in kurucusunun torunu itiraf etti: İsrail'in asıl amacı...
    İsrail'in kurucusunun torunu itiraf etti: İsrail'in asıl amacı...
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı
    Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
    'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
    Emekliye 3 Ocak zammı
    Emekliye 3 Ocak zammı