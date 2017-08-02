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Nihat Zeybekçi büyüme beklentisi açıkladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ikinci çeyrekte ihracatın doğrudan verdiği destekle ilk çeyrektekinden daha iyi bir büyüme beklediklerini belirtti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:56
Nihat Zeybekçi büyüme beklentisi açıkladı

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ev sahipliğinde, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BEKLENTİ YÜZDE 7'NİN ÜZERİNDE

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2'lik bir bölümü ihracattan alınan yüzde 5'lik büyüme yakaladıklarını belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"İkinci çeyrekte yine ihracatın doğrudan verdiği destekle ilk çeyrektekinden daha iyi bir büyüme bekliyoruz. Üçüncü çeyrekte de 2016 yılındaki işgal girişiminin arkasından gelen eksi büyümeden dolayı baz etkisiyle yüzde 7'nin oldukça üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Dördüncü çeyrekle de Türkiye'de ihracatın büyümeye verdiği katkıyla son derece pozitif bir dönem başlayacak"

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:56
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