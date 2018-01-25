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Nihat Zeybekci: Blockchain karşısında duramazsınız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:13
Nihat Zeybekci: Blockchain karşısında duramazsınız

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. 
 
Zeybekci "2017 sonu itibariyle %7'nin üzerinde büyüme elde edeceğiz." dedi 
 
2018'de yatırım ve üretimlerden ciddi destek geleceğini kaydeden Bakan ihracatın büyümeye güçlü katkısının da devam edeceğini belirtti ve 2018'de %5.5 büyümenin rahatlıkla yakalanacağını öngördü.
 
Yatırım yapmak isteyenler için çok fazla enstrüman olduğunu belirten Zeybekci "bölgesel teşviklerin dışında, 2. bölge olsa da, 3. bölge olsa da gerek görülen yerlerde en üst düzeyden teşvikler veriyoruz" dedi. 
 
Bitcoin'i değerlendiren Zeybekci, "Blockchain ayrı bir şey, buna karşı duramazsınız ama Bitcoin'in arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Sorumlunun olmadığı bir değere dayalı bir şey üretmek çok tehlikeli. Bunun riskini dikkate almak lazım. Ben hala bunu global bir saadet zinciri olarak görüyorum. Vatandaşlarımız uzak dursunlar" dedi.
 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:13
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