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Nihat Kahveci'den Hamza Hamzaoğlu'na çok sert sözler!

Spor yorumcusu Nihat Kahveci Antalyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

13 Şubat 2018 Salı 01:31
Nihat Kahveci'den Hamza Hamzaoğlu'na çok sert sözler!

GalatasarayAntalyaspor karşısında maçın ilk 45 dakikasında sonuca giderken 90 dakika bitiminde eleştiri okları Hamza Hamzaoğlu'na döndü. Bir kısım, takımını çok cesur oynattığı için Hamzaoğlu'na yüklenirken, bir kısım ise Antalyaspor'un Galatasaray karşısında çok dirençsiz olduğunu savundu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci de Hamza Hamzaoğlu'nu fatura kesen isimlerdendi!

Tivibu Spor'da Galatasaray-Antalyaspor maçı ile ilgili yorumyar yapan Kahveci, Hamzaoğlu'nu şu sözlerle eleştirdi: "Galatasaray ile oynuyorsun sonuçta. Evet Galatasaray'da çalışmışsın, kupalar kazanmışsın, gidiş sürecinde de sıkıntılar yaşamışsın."

"Ama kendi takımdan çok Galatasaraylı futbolcular ve Galatasaray hakkında konuşuyorsun. Sen Antalyaspor'un hocasısın. Biraz daha profesyonel olmak lazım."

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 01:31
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  2. Hamza Hamzaoğlu
  3. antalyaspor
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