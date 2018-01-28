Nihat Hatipoğlu gündeme oturan olaya noktayı koydu

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan programında merak edilen konulara ışık tutmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURAN OLAYA DEĞİNDİ

Hatipoğlu, son olarak Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayınpederinin cenazesinde "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Muhlis Kocasarı'nın durumuna değindi.

"BUNLAR CENAZE NAMAZINA GELMEDEN KONUŞMAK LAZIM"

Helallik kavramının önemli olduğuna vurgu yapan Hatipoğlu, günlerce konuşulan olay için şu yorumu yaptı: "Ölmüş insan muhtaç insandır. Musallaya gelmiş isnan konusunda biraz daha titiz davranmamız gerekiyor. Sağlığında zararı olmuş olabilir. Bunları cenaze namazına gelmeden önce konuşmak lazım. Tabutla musalla taşına geldikten sonra bunları konuşmak hayat boyunca bir kavganın sebebi olabilir. Benim dediğim şu, ölüm olayı gerçekleşince haksızlığa uğrayanların haksızlıkları giderilmelidir."