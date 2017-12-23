Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nihat Doğan'dan Hayta İsmail'i kızdıran soru

Canlı yayında Ahmet Arıman ile Nihat Doğan arasında gergin anlar yaşandı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 08:42
Nihat Doğan'dan Hayta İsmail'i kızdıran soru

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman ve kendisinden 39 yaş küçük eşi Kader Kaynak Söylemezsem Olmaz canlı yayınına katıldı.

Aradaki yaş farkı nedeniyle gündem olan bu evliliğin nasıl gerçekleştirildiği konuşulurken Nihat Doğan Ahmet Arıman'a zor bir soru yöneltti.

KIZINIZA İZİN VERİR MİYDİZNİZ?

Ahmet Arıman'ın iki kızından sözü açan Nihat Doğan ' 35 yaşındaki kızınız 75 yaşındaki bir adamla evlense ne derdiniz?' sorusunu sordu.

Soru karşısında oldukça gerilen Arıman 'İlk evliliğini yapsaydı, elimi masaya koyardım kesinlikle izin vermezdim. Ama evlenmiş boşanmış, ben bunda kurtuluşu buldum, ben bu adamı seviyorum derse yine itiraz ederdim. Ama kızım madem sen bu hayatı göze aldın, ben seni uyarıyorum derdim. İlk evliliği olsaydı kesinlikle itiraz ederdim.' dedi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 08:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MehmedMehmed6 sa önce
    Adam yaşına göre genç görünüyor kötü evlilik yaşayan bir kadın iti bir eş bulduğu zaman yasa bakmıyor.
  • Egeli Egeli 10 sa önce
    NİHAT DOĞAN KENDİSİNDEN ON İKİ YAŞ BÜYÜK SEDAYLA BERABER OLyanındaki yorumcu kızın kocasıda on yaş büyük . A ğabeyi yaşında.aynayı bakan kendini görür .
  • OSMANLIOSMANLI10 sa önce
    Al Gűlűm ver Gűlűm..!!
  • Omer Omer 11 sa önce
    Soruyu sorana bak profosor nihat. Bu sarlatanda program yapmis. Vay be bememleketin haline,
  • birisibirisi12 sa önce
    ekranda bir iki görünenin işleri açılıyor. hanım şimdilik eşinin yanında. arman eşinin medya işi yapmasına karşıymış. yakında olaylı bir şekilde ayrılırlar temenni etmesem de. dizilerde iş kapmaya bakar. hep öyle oluyor. ünlü birinin yanında görülmek bazı kapıların açılmasına sebep oluyor.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
  1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  10. Lider, Adana'da yara aldı
  11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi