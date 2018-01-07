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Nigel de Jong'dan flaş ayrılık sözleri!

Galatasaray ile sözleşmesini fesh ettikten sonra Almanya Bundesliga takımlarından Mainz ile sözleşme imzalayan Nijel de Jong, ayrılığı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

07 Ocak 2018 Pazar 20:03
Nigel de Jong'dan flaş ayrılık sözleri!

Sezon başında Galatasaray'da kadro dışı kalan ve devre arası transfer döneminde sarı kırmızılı takım ile sözleşmesini fesh edip Almanya Bundesliga takımlarından Mainz'a transfer olan Nijel De Jong, Almanya basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile anlaşamadığını belirten Hollandalı futbolcu, ''Tudor ile ilişkim hiç iyi gitmedi. Galatasaray'da işler iyi değildi ama bunun futbolla alakası yok. Hala futbol oynayabileceğimi göstermek istiyorum. Bir gün tekrar şans alacağımı biliyordum'' diye konuştu.

''GELMEMİN TEK SEBEBİ FUTBOL''

Almanya'ya transfer süreci hakkında konuşan De Jong, ''Mainz'e geldim çünkü bunun tek nedeni futbol. Organizasyonu çok güzel bir yer'' sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 20:03
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