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Niğde’de şoförlerden Afrin'e destek konvoyu

Niğde’de bir araya gelen onlarca kamyon şoförü, Afrin Operasyonu’ndaki Mehmetçiğe destek vermek için konvoy yaparak şehir turu attı. Konvoya Türk bayrakları ile süslenmiş yaklaşık 200 araç katıldı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:01
Niğde’de şoförlerden Afrin'e destek konvoyu

Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odasının organize ettiği konvoy öncesinde Mehmetçik için kurban kesilerek dua edildi. Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek için organizasyonu düzenlediklerini söyleyen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan, "Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Türk şöförü en asil duygunun insanıdır’ sözüyle yola çıkarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD’nin bölgeden çıkartılması için başlatılan operasyona destek vermek için konvoy yaptık.

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Türk milleti olarak 7’den 70’e Mehmetçiğimizin yanındayız. 80 milyon tek yürek her an cephede savaşmaya hazırız. Niğdeli servisçiler, otobüsçüler, minibüsçüler ve kamyoncu esnafları olarak Allah Türk ordumuzun yar ve yardımcısı olsun" dedi. Eski Terminal Caddesi’nden hareket eden araçlar Niğde Ömer Halisdemir Meydanı’nda etkinliğe son verdi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 16:01
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