Niğde’de pompalı tüfekle arkadaşını kazayla öldürdü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bor ilçesinde bulunan bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre bağ evinde pompalı tüfeği temizleyen 18 yaşındaki M.Ç., tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşı 17 yaşındaki Adem S.’yi vurdu. Tüfekle ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Bor Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.