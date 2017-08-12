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Niğde’de pompalı tüfekle arkadaşını kazayla öldürdü

Niğde’de bir kişi pompalı tüfeği temizlerken ateş alması sonucu 17 yaşındaki yakın arkadaşını vurdu. Arkadaşını öldüren şahıs gözaltına alındı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:31
Niğde’de pompalı tüfekle arkadaşını kazayla öldürdü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bor ilçesinde bulunan bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre bağ evinde pompalı tüfeği temizleyen 18 yaşındaki M.Ç., tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşı 17 yaşındaki Adem S.’yi vurdu. Tüfekle ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Bor Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:31
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