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Niğde'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamada çok sayıda kişi de yaralandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 19:16
Niğde'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. 55 kişinin çalıştığı fabrikadaki patlamada, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikada 55 kişinin çalıştığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 19:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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