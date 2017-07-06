Niğde'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Adana karayolu Kaynarca Köyü yakınlarında meydana geldi.

OTOMOBİLİN İÇİNDE 11 KİŞİ VARDI

Henüz sürücüsü belirlenemeyen, çoğu çocuk, içerisinde 11 kişinin bulunduğu 81 BL 813 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi öldü, Hatice, Nurettin, Enes, Ramazan ve Muhammed Karaduman, Buse ve Oğuz Tunçer ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.





Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Kazayı haber alan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Kazada, yaşamını yitiren 4 kişinin isimleri belli oldu. Kazada ölenlerin Ebru Tuncer ile çocukları Yaren ve Belinay Tuncer ile Hazan Karaduman olduğu bildirildi.