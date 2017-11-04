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Niğde'de cezaevinden 4 kişi firar etti

Niğde'deki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 4 kişi firar etti.

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:15
Niğde'de cezaevinden 4 kişi firar etti

Niğde'deki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 4 kişi firar etti. Güvenlik güçleri 4 firariyi yakalamak için çalışma başlattı.

Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan 4 kişinin akşam sayımında olmadığını fark eden görevliler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, başta cezaevi çevresi olmak üzere kentte arama çalışması başlattı. Kentin giriş çıkışlarında da güvenlik önlemi alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 09:15
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