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Niğde'de cesedi aranan genç evde bulundu

Niğde'de kardeşi ile motosiklet yüzünden kavga eden 22 yaşındaki Berat Ç., Akkaya Barajı'na atlayacağını söyleyerek evden ayrıldı. İhbar üzerine barajda aranan Berat Ç., 1 saat sonra ortaya çıktı.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:43
Niğde'de cesedi aranan genç evde bulundu

Merkeze bağlı Sazlıca Kasabası'nda oturan Berat Ç., iddiaya göre 12 yaşındaki kardeşi ile motosiklet yüzünden kavga etti. Evdeki ablasına 'Motosiklet ile Akkaya Barajı'na atlayacağım, cesedim ile motoru barajdan alırsınız' diyerek evden ayrıldı. Berat Ç.'den haber alamayan ailesi durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, Akkaya Barajı'na giderek suda ceset aramaya başladı. Barajda ceset aramaları olumsuz sonuçlanırken, AFAD ve sağlık ekipleri, barajın yanında bulunan mağaraya girebilme ihtimaline karşı mağara içerisinde ve çevresinde de arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren arama neticesinde ekipler, sonuca ulaşamadı. Bu sırada Sazlıca Kasabası'nda görüldüğü ihbar edilen Berat Ç. evlerinde bulundu.

Berat Ç.'nin daha öncede bu şekilde sözler söyleyerek evden kaçtığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 11:43
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