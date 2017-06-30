Niğde’de ‘Bylock’ operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla ‘Bylock’ kullanıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheli 15 kişiden 10’u yakalandı. Operasyonlarda Halil D., Mevhibe G., İhsan K., Osman Ö., Ayşe K., Şenay Ö., Ali Rıza S., Fatih U., Emrah Y. ve Bilal Burak Z. yakalanırken, firar eden Muhammed Said B., Cihan D., Dilara İ., Mustafa G. ve Muhammed M.’nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.