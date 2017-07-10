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Niğde BelediyesporBeyaz Grupta mücadele edecek

206-2017 sezonunda 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Niğde Belediyespor bu yıl 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:23
Niğde BelediyesporBeyaz Grupta mücadele edecek

Geçen yıl 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve üst sıraları zorlayarak ligi 9. sırada bitiren Niğde Belediyespor saat 15.00’da çekilen kuralar sonucunda Beyaz Grupta yer aldı.

Yeni sezonda kadrosunda büyük değişiklik yaparak başarılı transferlere imza atan Niğde Belediyespor’un Beyaz Gruptaki rakipleri şu şekilde; ‘‘Altay, Bandırmaspor, Bugsaşspor A.Ş., Fatih Karagümrükspor A.Ş., Fethiyespor, Gümüşhanespor, Hacettespor, kahramanmaraşspor A.Ş., Karşıyaka, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Nazilli Belediyespor, Pendikspor, Sakaryaspor A.Ş., Silivrispor, Şanlıurfaspor, Zonguldak Kömürspor ’’ oldu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:23
  1. Fatih
  2. Zonguldak
  3. Şanlıurfa
  4. Gümüş
  5. Sakarya
  6. Konya
  7. Karşıyaka
  8. Gümüşhane
  9. Nazilli
  10. Fethiyespor
  11. Niğde
  12. Kırklareli
  13. Hac
  14. Sakaryaspor
  15. Bandırma
  16. Pendik
  17. Fethiye
  18. Silivri
  19. Şanlıurfaspor
  20. Gümüşhanespor
  21. Pendikspor
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