Niğde Belediyesi yaşlı çiftin evini yeniledi

Ramazan ayında yaptığı çat kapı ziyaretinde yaşlı çiftin kötü durumda olan evini gören Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan evin yenilenmesi ve onarılması konusunda anında ilgililere talimat verdi ve çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Yaşlı çiftin iki hafta sonra evi baştan sona yenilendi.

Niğde belediyesi şahin çiftinin evini onardı

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yukarı Kayabaşı Mahallesi’nde tek başlarına yaşayan Ali Şahin ve Hamiyet Şahin çiftinin, ikamete uygun olmayan müstakil evini onarıp baştan sona yeniledi. Şahin çiftinin tavanı akan, sıvaları dökülen, çeşitli haşerelerin yaşaması mümkün olan evini iki hafta içinde onaran Niğde Belediyesi, çiftin evinin tüm eşyalarını da yeniledi. Eski eşyalarının tamamını daha temiz ve daha konforlu eşyalarla değiştiren Niğde Belediyesi yaşlı çiftin evini baştan sona yeniledi.

Başkanımızdan Allah razı olsun

Evine yapılan onarım ve eşyaların yenilenmesinden dolayı Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’a teşekkür eden Ali Şahin ‘’Başkanımız evi yaptıracağım dedi ve sözünü tuttu. Bütün eşyaları attık, herşeyi A’dan Z’ye yeniledi. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Faruk Başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim başıma hayatta neler geldi ama sonra Niğde Belediyesi ve Belediye Başkanımızla karşılaştım, yüzüm güldü. Allah hepinizden razı olsun’’ dedi.

Vatandaşımızın yanındayız

Başkan Akdoğan ihtiyaç sahibi vatandaşın sadece Ramazan ayında ihtiyacı olmadığını yılın her gününde yanlarında olunması gerektiğini söyledi.Akdoğan, ‘’Sıcak yemeğinden, ev eşyasına, odundan kömüre, gıdadan giyeceğe kadar vatandaşımızın her ihtiyacında yanındayız. Ramazan ayında artırdığımız çatkapı ziyaretlerini yılın tümüne yayıyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Özellikle Ramazan ayında ihtiyaç sahibivatandaşımızın talep ve isteklerini dinliyoruz. Geçtiğimiz Ramazan ayında Şahin çiftimize yaptığımız çat kapı ziyaret sonucu evlerinin oturmaya müsait olmadığını gördük ve hemen ilgili birimlere talimat verdik. Ekiplerimiz de hızlı bir çalışma sonucunda evi kısa sürede yeniledi. Niğde Belediyesi olarak sadece bir çiftimiz için değil tüm vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanında oluyoruz olmaya da devam ediyoruz. Şahin çiftimiz yenilenen evlerinde güle güle otursunlar’’ diye konuştu.